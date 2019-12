Publicado 28/12/2019 14:06:04 CET

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que Endesa ha comunicado su intención de cerrar la central térmica de As Pontes (A Coruña). Feijóo ha destacado que la empresa considera que "no puede operar la central por las pérdidas que esta generando mensuales" y porque, además, no tiene ninguna contraprestación, como sucede, según el presidente de la Xunta, en otros países de Europa.