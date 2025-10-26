El Festival Hiriko Soinuak llena Barakaldo (Bizkaia) de conciertos, charlas y coleccionismo

La Herriko Plaza de Barakaldo (Bizkaia) vuelve a convertirse, por séptimo año consecutivo, en el epicentro de la música con una nueva edición del festival Hiriko Soinuak, que se ha celebrado este fin de semana.Biznaga, con récord de asistencia, Reincidentes, Bala y Sandré han ofrecido su directo a los asistentes en el escenario del festival junto a las bandas locales Monday Potions, Nightwsves, Jonsor y Laztana Laztana.Junto al escenario, una vez más, se ha desarrollado la feria Bunker, que ofrece charlas, encuentros y conversaciones con artistas, formas y diferentes puestos con artículos de colección y merchandising en torno a la música.