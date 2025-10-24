Fiscalía de Sevilla abre investigación por supuestos cambios en informes y mamografías

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama. Esto ha ocurrido después de que la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.