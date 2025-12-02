La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por "supuesta desaparición" de mamografías

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación Amama por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "al confirmar la integridad de los datos". La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una "auditoría técnica". Los "fallos" en la visualización de pruebas en ClicSalud+ se debieron "a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos", tal como sostuvo la Junta de Andalucía.