Floristerías en Todos los Santos : "Para la gente mayor es muy importante"

Los días cercanos al 1 de noviembre son de mucho trabajo en las floristerías , que, en casos como en Vi Dreams Flowers, en Bilbao, que en estas fechas duplican sus pedidos y sus equipos de trabajo, según ha explicado Angie Cuellar, responsable de dos floristerías en Bizkaia, a Europa Press.Es una fecha "muy importante para la gente mayor", según ha explicado, en contraste con el público joven, mucho menos habitual por estas fechas.Los claveles, especialmente rojos y blancos, y las rosas son las flores más solicitadas. En cualquier caso, según explica, la gente "quiere lo mejor" para llevar a propósito de estos días.