Una 'food truck' climatizada salva a un obrador de Cáceres tras cerrar algunos puntos de venta

Miajadas (Badajoz), 1 de noviembre de 2026. La historia del obrador familiar Horno María, de Escurial (Cáceres), comenzó hace aproximadamente 55 años con la abuela de la familia. Tras el cierre de las tiendas de comestibles tradicionales en los pueblos, el negocio ha puesto en marcha una food truck climatizada para vender pan de leña y repostería artesanal en los mercados ambulantes de la provincia. Su promotora y conductora, Matilde González, ha explicado las razones del cambio ante la pérdida de clientes: "Veíamos que ahora cierra una, mañana cierra otra. Y bueno, pues es complicado de mantener el modelo de negocio porque tenemos unos trabajadores que están con nosotros, que nos ayudan. Y es difícil mantener ese nivel de ocupación si te van cerrando los puntos de venta".