Frente Amplio y Podemos oficializan su ruptura para el 29N: "No más dramas"

Madrid, 17 de octubre de 2026. El Frente Amplio ha lanzado un mensaje claro para su lanzamiento oficial: Se acabaron los dramas y quieren pasar página a las negociaciones fallidas con Podemos y mirar hacia el futuro. La candidatura de Ada Colau reconoce que esperaban ser más, que también hay decepción, pero defiende que lo intentaron hasta el último minuto. "Se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar", ha señalado la cabeza de lista de la formación, Ada Colau. Al otro lado, Podemos presenta su propia candidatura con Irene Montero al frente. Y señala precisamente esa cercanía al PSOE como una de las razones de la ruptura. Montero asegura que había acuerdos territoriales prácticamente cerrados, pero acusa a los partidos del Frente Amplio de bloquearlos mientras negociaban con los socialistas para el Senado. (Fuente: Europa Press, Frente Amplio y Podemos)