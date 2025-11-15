Frente Polisario reclama la autodeterminación del pueblo saharaui tras 50 años de "ocupación"

El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha participado en la manifestación '50 años de resistencia/ocupación' por el Sáhara, donde ha asegurado que el pueblo saharaui "está con una determinación total para continuar su lucha, su resistencia, hasta conseguir su legítimo derecho a la autodeterminación e independencia". En declaraciones a Europa Press Televisión, Arabi ha afirmado que "durante estos 50 años el pueblo saharaui nunca ha estado solo, ha estado bien acompañado por un movimiento solidario".