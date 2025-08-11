Fundación Madrina entrega cascos ortopédicos a dos mellizas de nueve meses para su tratamiento

La Fundación Madrina ha entregado este lunes cascos ortopédicos a dos mellizas de nueve meses para que reciban el tratamiento neurológico que necesitan para su desarrollo en su objetivo por garantizar "que ningún menor se vea privado de la atención sanitaria especializada que necesita por motivos económicos". El presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado en declaraciones, que "aunque son tratamientos caros la fundación quiere cubrir también ese aspecto sanitario que tanto necesitan estos niños para que luego tengan una infancia y adolescencia en salud".