Encuentran el cuerpo de un niño y el barco en el naufragó la familia valenciana en Indonesia

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia - IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de un niño, aún sin identificación oficial, y el pecio del barco en el que naufragó una familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia el pasado 26 de diciembre, según ha confirmado a Europa Press un portavoz de las familias afectadas.

Sobre las 13.00 horas no hay identificación oficial del cuerpo hallado en la zona en la que naufragó el barco. Del mismo modo, aún no se sabe aún si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda de los desaparecidos en el naufragio tras estos últimos acontecimientos, según señala la misma fuente.

El pasado domingo se encontró el cuerpo del padre, Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años.

La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue hallada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España. Faltan por localizar otros dos niños, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando.