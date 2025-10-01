Fundación Naturgy lanza un plan para ayudar a 40.000 personas afectadas por la dana en Valencia

Fundación Naturgy está desarrollando el plan 'Sumando energías por Valencia' que beneficiará a cerca de 40.000 personas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia, y que abarca desde medidas de ayuda a la eficiencia energética de las viviendas, hasta la instalación de placas solares en escuelas y centros de personas vulnerables, pasando por programas de cualificación técnica orientados a personas en paro. La iniciativa, junto a entidades y administraciones, incluye la rehabilitación energética de viviendas y formación profesional