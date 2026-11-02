FunerArte invita a descubrir los cementerios madrileños como "museos al aire libre"

Madrid, 2 de noviembre de 2026. Los cementerios históricos de Madrid ofrecen durante el puente de Todos los Santos una alternativa cultural a la tradicional visita para recordar a los seres queridos. La Asociación FunerArte organiza recorridos guiados por estos espacios para descubrir su patrimonio artístico, sus monumentos funerarios y las historias de personajes ilustres y mujeres que han quedado relegadas al olvido. "Los cementerios decimonónicos son museos al aire libre", ha explicado la presidenta de FunerArte, Paloma Contreras, quien ha destacado la riqueza escultórica y monumental de estos recintos, así como la importancia de recuperar las historias de quienes descansan en ellos.