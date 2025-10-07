Futura Summit analiza en Madrid los retos de la sostenibilidad, la acción y la innovación

Acción, innovación e impacto medible. Son los tres ejes sobre los que pivota Futura Summit, el principal foro europeo sobre sostenibilidad y criterios ESG que se ha celebrado en el Teatro Príncipe Pío de Madrid.Futura, anteriormente ESG Summit Europe, no solo estrena una nueva identidad, sino que también promueve una conversación sobre los principales retos que plantea la sostenibilidad en un mundo en constante transformación.Expertos mundiales han debatido sobre cuestiones como el pensamiento regenerativo, sostenibilidad y competitividad, economía circular, los marcos regulatorios, la innovación tecnológica o las finanzas sostenibles, entre muchos otros.Durante dos días, Madrid se concierte con Futura Summit, en la capital mundial de la sostenibilidad, entendida como innovación pero también como eje de competitividad y resiliencia en el contexto europeo.