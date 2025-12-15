Gallardo afronta la recta final de campaña "con fuerza"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que afronta la recta final de campaña electoral "con mucha fuerza", y confiado de que obtendrá un buen resultado a pesar de que las encuestas que se publican apuntan a una caída histórica de los socialistas."La encuesta real es la que vamos a ver el próximo domingo, esa es la encuesta real, esa es la que hay que analizar y, desde luego, si hay algo que indican todas las encuestas es que la que convocó estas elecciones (María Guardiola), habría fracasado", ha dicho en alusión a que, según todos los sondeos, el PP seguiría dependiendo de Vox para gobernar.