El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha advertido al PSOE de que no acepta lecciones de respeto a las mujeres del partido de "Tito Berni, el partido de Óscar Puente, de José Luis Ábalos y de Luis Tudanca". "No me hagan explicar por qué", ha manifestado García-Gallardo ante el Pleno de las Cortes.(Fuente: Cortes Castilla León)