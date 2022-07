Garamendi alerta del “intervencionismo”: “Cayó un muro, no vayamos a volver a levantarlo”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que el "mal llamado" pacto de rentas debe ser un pacto de "todos", ya que debe haber una "contención general de absolutamente lo que son los gastos de todos". "El sacrificio lo que tenemos que hacer entre todos, eso de 'no, a ti sí, a ti no, yo creo que tú ganas mucho, tú ganas poco', eso se llama intervencionismo, y eso puede ser muy peligroso. Eso son fórmulas que se utilizaron en el siglo XX, afortunadamente cayó un muro, no vayamos a volver a levantarlo", ha avisado.

