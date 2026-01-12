Publicado 12/01/2026 13:53:09 +01:00CET

Garamendi: "La financiación autonómica se debe decidir entre todos”

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la reforma del modelo de la financiación autonómica debe ser el resultado de "un gran acuerdo nacional", que se decida "entre todos" a partir de un "debate de los ciudadanos", y no "entre un partido y un gobierno", y también se ha preguntado qué va a hacer el Estado si tiene que renunciar a 21.000 millones de euros cuando este año asume un gasto de 24.000 millones por el déficit de la seguridad social y debe incrementar la partida dedicada a Defensa.

