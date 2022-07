El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, ha sido tajante este viernes al asegurar que su partido no se va a imponer como "requisito autoimpuesto" pactar todas las políticas con los denominados sindicatos de clase, a los que ha acusado de no ejercer correctamente, "o no todo lo bien que deberían", su papel de representación de los trabajadores "con claras omisiones o deficiencias".