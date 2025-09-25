García Ortiz defiende su inocencia y dice que actuó ante una campaña del gobierno madrileño

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reivindicando su inocencia, al considerar que el "núcleo esencial" de la información relevante había sido desvelado desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid", así como recalcando que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.