Muere el histórico periodista Fernando Ónega a los 78 años

Archivo - El presidente de 65YMÁS, Fernando Onega

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El histórico periodista Fernando Ónega ha muerto este martes a los 78 años, según ha confirmado el diario 65YMÁS, del que era presidente.

"España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales", ha expresado este diario en un comunicado.

Nacido en Lugo el 15 de junio de 1947, comenzó su carrera en Galicia, pero sería en Madrid donde se convertiría en un destacado cronista político. Allí llegó a ser director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, siendo el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático 'Puedo prometer y prometo'.

La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10.00 a 21.00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

