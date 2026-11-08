Garriga (Vox) dice que acoger a los migrantes de El Hierro multiplicará el "efecto llamada"

Barcelona, 8 de noviembre de 2026. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cifrado en más de 8.000 las personas migrantes que han llegado a la isla de El Hierro de las Islas Canarias, lo que ha comparado con la situación que se vivió Ceuta y ha afirmado que su acogida multiplicará el "efecto llamada". "La pregunta es qué va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista. No tenemos ninguna duda, va a acoger a esas personas que han llegado en situación irregular y las va a distribuir por la península, con lo que implica, evidentemente se va a multiplicar el efecto llamada", ha dicho este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Castelldefels (Barcelona). (Fuente: Vox)