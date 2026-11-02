Garriga (Vox) pide una auditoría de todos los kilómetros de red ferroviaria

Santa Coloma de Gramenet, 2 de noviembre de 2026. El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que si Vox tiene la fuerza suficiente en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, acabará "con el miedo que hoy tienen los españoles a subirse a un tren". Para ello, ha abogado por hacer una auditoría de todos los kilómetros de red ferroviaria de España y "sacar a todos los políticos que el PSOE ha colocado para que tengan un sueldito y sustituirlos por verdaderos técnicos y profesionales", tal y como ha criticado. (Fuente: Vox)