Generalitat ve "enterrado" el programa del Imserso y anuncia que presentará uno "alternativo"

La consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, ha asegurado que el Gobierno está "enterrando" el programa Imserso de viajes para mayores al no acometer cambios para que sea "económicamente viable". Frente a ello ha avanzado que la Generalitat presentará dentro de unas semanas un "programa alternativo". Montes ha señalado que no ha habido "ningún cambio" en el Imserso, por lo que se ha mostrado "critiquísima" con el Gobierno al "mantener en el más absoluto inmovilismo un programa de muchísimo éxito". Ante esta situación, la consellera ha hecho hincapié en que la Generalitat no se quedará "con los brazos quietos" ya que está preparando "una respuesta". "Ya la tenemos casi preparada y en un par de semanas la conoceréis", ha avanzado.