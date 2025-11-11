Gimena Llamedo: "Asturias está demostrando que el desarrollo sostenible es una oportunidad"

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido este martes el modelo de desarrollo sostenible en Asturias como "una oportunidad" que puede contribuir a combatir el reto demográfico a través de un turismo que no ponga en riesgo la convivencia ni la identidad.Llamedo ha protagonizado el encuentro informativo 'Asturias, tierra de oportunidades. Turismo sostenible y reto demográfico', organizado por Europa Press y Unicaja en el espacio Circus de Oviedo, donde la vicepresidenta ha asegurado que Asturias "no tiene miedo a la modernidad" sino que "la está liderando con equidad y con justicia social".