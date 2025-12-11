GLS Spain inicia la construcción de su nuevo hub Barcelona Sur con Goodman

La empresa de paquetería GLS Spain ha iniciado la construcción de un nuevo centro logístico multinivel en la Zona Franca de Barcelona. Con el hub Barcelona Sur, la compañía pretende reforzar la distribución de última milla en el área metropolitana y la conexión nacional e internacional de la red de GLS. Se trata del primer activo multinivel de GLS en Europa, desarrollado en colaboración con Goodman. Autoridades del Ayuntamiento de Barcelona, junto a responsables de GLS Spain y Goodman, han visitado las obras del nuevo centro logístico, que estará operativo en 2026 y que contará con una superficie construida de 20.928 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Las autoridades que han asistido a la visita han destacado el impacto que tendrá esta instalación en la competitividad logística de Barcelona. Según la compañía, la ubicación estratégica de esta infraestructura permitirá reducir tiempos de tránsito y huella por envío y consolidará a Barcelona como la puerta de entrada y salida a Europa.