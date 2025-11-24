Gobierno andaluz lanza un proyecto piloto antihackeo para víctimas de ciberviolencia de género

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este lunes un nuevo pleno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, el cuarto desde el inicio de la legislatura, y ha anunciado "un paso más en la lucha contra la ciberviolencia de género". En concreto, ha avanzado la puesta en marcha de un "proyecto piloto" que consiste en una aplicación que actúa como un escudo antihackeo que repele y previene el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas a través de los dispositivos móviles.