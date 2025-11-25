El Gobierno aprueba la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la bonificación del 60 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla de La Palma. También ha dado luz verde a la autorización al Gobierno canario para el gasto de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, que irán destinados a reparar los daños producidos por la erupción del volcán en 2021 en fincas agrarias y a compensar a los propietarios por la construcción de infraestructuras en fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas.(Fuente: La Moncloa)