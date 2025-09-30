Gobierno aprueba tipificar violencia vicaria como delito autónomo con penas de hasta tres años

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión. En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de una "ley pionera". Asimismo, ha señalado que la finalidad de este anteproyecto de ley es, en primer lugar, "visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria".Además, el Gobierno ha concedido 2,4 millones de euros a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos para la localización y exhumación de fosas comunes en las que yacen víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, según ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.(Fuente: Europa Press / Moncloa)