Publicado 03/02/2026 10:50:37 +01:00CET

El Gobierno baraja aprobar la subida de las pensiones en un decreto separado

El Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado 'escudo social', entre las que se encuentran la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias que no puedan pagarlo. (Fuente: europa press / pnv)

