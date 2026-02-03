PNV acuerda con el Gobierno ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, realiza declaraciones en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha acordado con el Gobierno central ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba".

En un comunicado, la formación jeltzale ha aplaudido que el Gobierno "haya aceptado" un "acuerdo de mínimos" que permitirá "seguir negociando mejoras en materia de vivienda".

El PNV ha valorado la ampliación del "escudo social" a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

Según ha puntualizado, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, "incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco", por lo que "exonera de esta obligación a los propietarios que solo tienen una o dos propiedades", una de ellas la vivienda habitual y la segunda en alquiler.

El PNV ha asegurado que, de esta forma, "se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos".

El Partido Nacionalista Vasco ha insistido en que el Grupo Vasco "ha peleado" para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre "hasta lograr que el Gobierno español los diferencie" y evite, con esta nueva redacción, "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado".

Por ello, ha expresado su satisfacción por que el Gobierno central "haya aceptado este acuerdo de mínimos" y ha eperado que "esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".