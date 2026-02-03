El Gobierno se decanta finalmente por aprobar hoy dos decretos, uno de pensiones y otro con el escudo social

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha decidido finalmente aprobar en el Consejo de Ministros de este martes dos decretos, separando la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado escudo social, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.

En concreto, por un lado, se aprobará el decreto de revalorización de las pensiones para 2026, de otras prestaciones y cotizaciones, incluyendo la congelación de cuotas para los autónomos, y por otro, otro decreto con las medidas del escudo social y otras medidas de protección.

Este último incorporará, entre otras iniciativas, las ayudas por la dana, el bono social, la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar suministros de energía y agua a las familias vulnerables.

Este segundo texto incluirá previsiblemente el acuerdo alcanzado entre PNV y el Gobierno para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba", según palabras del grupo vasco.

La decisión de separar la revalorización de las pensiones del resto de medidas del escudo social se produce después de que el pasado 27 de enero, el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluían la subida de las pensiones y la prórroga del escudo social.

La Cámara Baja rechazó la convalidación de este decreto ómnibus con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que criticaron que la norma dejaba desamparados a los pequeños propietarios con una vivienda en alquiler.