Publicado 21/10/2025 14:48:04 +02:00CET

Gobierno destina 500 millones y garantiza la atención 24 horas a pacientes con ELA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para dotar con 500 millones de euros la ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con este objetivo, propone a su vez la licitación de los dos primeros centros específicos de atención a enfermos de ELA a nivel mundial. El Consejo de Ministros ha acordado también aprobar ayudas para compensar los daños producidos a agricultores y ganaderos por los grandes incendios que asolaron este verano gran parte del territorio nacional.(Fuente: La Moncloa)

