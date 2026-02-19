Publicado 19/02/2026 23:15:50 +01:00CET

Gobierno incluye lenguas cooficiales como requisito para renovar el permiso de regularización

Madrid, 19 de febrero de 2026. El Gobierno ha incluido el conocimiento de las lenguas cooficiales del Estado como un requisito de arraigo para la renovación de los permisos de residencia obtenidos a través del proceso extraordinario de regularización de migrantes con el que prevé beneficiar a medio millón de personas. El Gobierno comprobará además con un informe policial que los migrantes que quieran acceder a la regularización extraordinaria no suponen ninguna amenaza para el orden público ni para la salud pública. (Fuente: Europa Press / Gobierno de España)