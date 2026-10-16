El Gobierno inicia la tramitación del nuevo decreto de universidades tras tumbarlo el Supremo

Madrid, 16 de octubre de 2026. El Gobierno vuelve a poner en marcha la reforma de los requisitos para crear universidades en España. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha iniciado la tramitación de un nuevo real decreto que modificará las condiciones que deben cumplir las universidades y los centros universitarios para poder abrir. El primer paso ha sido abrir una consulta pública previa. Este procedimiento permite iniciar la preparación de la nueva normativa antes de su aprobación definitiva. La iniciativa llega después de que el Tribunal Supremo anulara el decreto que el Ejecutivo había aprobado hace un año. El motivo: el alto tribunal consideró que no estaba suficientemente justificado que aquella norma se tramitara por la vía de urgencia. (Fuente: Europa Press y Moncloa)