Gobierno plantea elevar el porcentaje de cesión a comunidades del IRPF e IVA

El Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, un asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comprometió al inicio de la legislatura.(Fuente: Ministerio de Hacienda)