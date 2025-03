El Gobierno ha confirmado que seguirá trabajando para tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), del año 2025, pese a las advertencias del presidente de ERC, Oriol Junqueras, al PSOE de que si no cumple sus acuerdos no solo no tendrá unas cuentas públicas en 2025, sino tampoco en 2026.(Fuente: La Moncloa)