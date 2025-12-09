Gobierno Vasco apela al consenso de los partidos para defender el marco jurídico del euskera

La vicelehendakari primera y consejera vasca de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, Begoña Bengoetxea, ha apelado al "consenso" de todos los grupos del Parlamento Vasco para defender el marco jurídico construido en los últimos 40 años en torno a la normalización del uso del euskera, frente a la "grave" decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de "cuestionar" la constitucionalidad del sistema, pese a que este modelo, según ha dicho, cuenta con el "aval" del propio Tribunal Constitucional.