Gómez-Villamandos resalta la innovación como baluarte de crecimiento en Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha recogido en Madrid el premio que los Quest Global Innovation Awards 2025 han otorgado a la Consejería en la categoría de Apoyo Institucional por su compromiso sobresaliente en el fomento y promoción de la innovación, una gala en la que ha destacado que en Andalucía la innovación supone un baluarte de crecimiento económico, porque genera empleos de mayor calidad, promueve el talento y estimula la inversión en I+D+I.