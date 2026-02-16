González de Lara (CEA) critica falta de planes del Gobierno para el mantenimiento ferroviario

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha dicho este lunes que echa en falta "una actuación urgente, diligente, por parte del Ministerio, no ya para la precisión de la conectividad en Andalucía, que es vital; sino incluso de reconocer los errores y, sobre todo, de establecer unas pautas, unos planes de choque, medidas preventivas para evitar no solo accidentes, sino para mejorar esa logística y el mantenimiento de todo lo que es la red ferroviaria".