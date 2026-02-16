El PSOE amplía a casi 10 puntos su ventaja sobre el PP, mientras Vox marca récord y cae Sumar, según el CIS

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la campaña de Aragón - Marcos Cebrián - Europa Press
MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una subida de casi un punto respecto al mes anterior, lo que permite a los de Pedro Sánchez ampliar a 9,7 puntos su distancia con el PP, mientras que Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) marcan récord y Sumar cae dos décimas.
En concreto, el CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,6% frente al 22,9% del PP, que cae una décima. La distancia entre ambos, que hace un mes estaba en 8,7, vuelve a subir hasta casi los diez puntos (9,7).
En tercera posición, Vox se anota un 18,9%, su mejor dato en los barómetros del organismo demoscópico público. Y también el partido de 'Alvise' repite su cota más alta con un 2,4%.