La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ha explicado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, que "no va a haber Troika ni hombres de negro porque no estamos en 2010". En este sentido ha señalado que en las relaciones de España con Europa en temas económicos "siempre hay condiciones". "No conozco relación donde no haya condiciones. La pregunta es ¿cuáles van a ser esas condiciones?, ha señalado.