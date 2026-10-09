Guardiola cree "torticero" usar a Maricarmen y rechaza la huelga: "Los españoles no son tontos"

Mérida, 9 de octubre de 2026. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha alineado con Alberto Núñez Feijóo al considerar que determinadas cuestiones deben estar alejadas del discurso político, como es el caso de la muerte de Maricarmen, la vecina de 87 que falleció tras ser desahuciada en Madrid cuyo caso ha encendido las protestas por la vivienda. Asimismo, ha rechazado la convocatoria de la huelga general del próximo 11 de noviembre, que considera que está "absolutamente politizada" por los sindicatos UGT y CCOO, y sobre la cual ha advertido que no engañan a nadie: "los ciudadanos españoles no son tontos". (Fuente: Junta de Extremadura)