Halloween 2026 superará a Nochevieja en facturación por primera vez, según España de Noche

Madrid, 31 de octubre de 2026. Los locales de ocio nocturno prevén un incremento del 1,7% en su volumen de facturación este Halloween con respecto al de 2025, manteniendo la tendencia alcista de los últimos años y que este año se beneficiará al coincidir en sábado. Así lo reflejan los datos del "Estudio de Perspectivas de Halloween", realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) y Coca-Cola dentro del Observatorio del Ocio y el Turismo. El portavoz de España de Noche, Jesús Martínez, ha destacado que este dato supondrá un hito histórico al convertirse en "el primer año en el que la facturación o la importancia de la noche de Halloween en cuanto al peso económico supera a Nochevieja".