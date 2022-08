“La hamburguesa que no pudo ser” ayuda a ganaderos y agricultores afectados por los incendios

Los incendios que están azotando el país este verano están teniendo un fuerte impacto sobre la superficie cultivada y la ganadería. Para ayudar a mitigar este impacto, McDonald's ha lanzado la iniciativa "La hamburguesa que no pudo ser", un proyecto social que pretende ayudar a los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por los efectos del fuego en el campo. Con esta hamburgusa que en realidad no existe, la compañia quiere concienciar a la sociedad sobre la necesidad de apoyar al campo cuando más lo necesita y hace un llamamiento al ciudadano para ayudar a los afectados.La compañía realizará una donación inicial de 50.000 euros y pone en marcha un mecanismo de recaudación en los kioskos de sus restaurantes mediante la compra de una hamburguesa que aunque no existe, sí ayuda al campo español, por tan solo 1.El dinero recaudado con "La hamburguesa que no pudo ser" irá destinado a ayudas directas para la cooperativa Cobadu, a favor de ganaderos y agricultores afectados.Esta iniciativa se incluye dentro de la plataforma Big Good lanzada en 2020 con la que la compañía ha puesto en marcha diferentes proyectos de apoyo al sector.

Más información Incendio

Agricultura

Ganadería