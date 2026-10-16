Hansi Flick: "Raphinha y De Jong están disponibles"

Barcelona, 16 de octubre de 2026. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que tanto el delantero brasileño Raphinha como el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong estarán disponibles para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Real Betis en La Cartuja (18.30 horas), además de reconocer que es consciente de que hay que "gestionar los minutos" de Lamine Yamal, aunque no quiere "interrumpir" un momento en el que está "disfrutando". "(Raphinha) Si le preguntas, él estará listo para salir de inicio, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ayer estuvo entrenando con el grupo, lo hizo bien, pero todavía nos quedan muchos partidos que disputar durante los siguientes días o semanas, así que habrá que gestionarlo. La buena noticia es que estará disponible y también lo estará Frenkie", desveló en la rueda de prensa previa al duelo.