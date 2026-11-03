Hello Kitty llega a París y pone en valor el concepto de lo "cute"

Madrid, 3 de noviembre de 2026. Hello Kitty ha llegado a París. La capital francesa ha sido la ciudad elegida para acoger 'Hello Kitty Beyond Cute', una gran activación experiencial de Hello Kitty en Europa, ubicada en la Galerie Joseph. Una vivencia física, sensorial y compartida, donde lo "cute", tierno en español, no es algo que se observa, sino algo que se siente. Con motivo del lanzamiento de esta experiencia inmersiva, Sanrio, la empresa japonesa detrás de Hello Kitty, ha presentado un nuevo estudio de investigación europeo para dar a conocer qué significa hoy en día el concepto de lo tierno o "cute". Emociones positivas, bienestar, el acto de compartir Los europeos coinciden que los momentos "cute" pueden mejorar su estado de ánimo y se sienten cómodos expresando abiertamente qué les parece tierno. Lo "cute" se fundamenta en la emoción y en un lenguaje de conexión. La ternura ahora se convierte en algo tangible, para poder disfrutar en primera persona de esta experiencia interactiva única que ha abierto sus puertas en la ciudad de la Luz.