El historiador Julián Casanova separa una posible vuelta del Rey emérito de los papeles del 23F

Zaragoza, 1 de marzo de 2026. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha pedido que no se confunda la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con un posible regreso a España del Rey emérito, Juan Carlos I, y ha asegurado que "los manuales de historia lo van a poner en su sitio", reconociendo el "importantísimo" papel que tuvo en la Transición, pero sin ocultar los motivos de su marcha, relacionados con "una quiebra de valores éticos".