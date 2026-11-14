Las historias de Disney+ iluminan la icónica Navidad de Vigo

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Esta Navidad, Disney+ se ha unido a una de las celebraciones navideñas más reconocidas de España para llevar a las calles de Vigo las historias más icónicas y ofrecer nuevas experiencias a vecinos y visitantes. Disney+ ha sorprendido con un desfile de gran formato con más de 20 figuras hinchables, algunas de ellas de hasta 12 metros de altura. Música, coreografías, más de 250 personas y un gran despliegue visual han acompañado el recorrido, convirtiendo las calles del centro de Vigo en el escenario de una celebración pensada para todos los públicos. La presencia de Disney+ en la Navidad de Vigo ha arrancado coincidiendo con el tradicional encendido de luces que marca el inicio de la Navidad en la ciudad. La iniciativa forma parte de "No es Navidad hasta que estamos juntos", la campaña navideña de Disney+ que celebra el poder de las historias para reunirnos y crear momentos compartidos con familia y amigos.