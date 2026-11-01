Huesos de santo, buñuelos, panellets...los dulces típicos de vuelven por el 1 de noviembre

Bilbao, 1 de noviembre de 2026. Huesos de santo, buñuelos, panellets...los dulces típicos de Todos los Santos vuelven por el 1 de noviembre a las pastelerías. Unos dulces más solicitados por el público mayor que por el joven, que se decanta más dulces de Halloween que, incluso superado el 31 de octubre, todavía se siguen vendiendo por unos días. En este otoño de 2026, los pasteleros, como Manuel Angulo, propietario de la popular pastelería Don Manuel, en la Alameda Rekalde de Bilbao, en declaraciones a Europa Press, apuntan a que mucha gente "se anima" a consumir cuando hay fiestas como esta aunque "el día a día" está siendo de "más altibajos" en lo que a ventas se refiere.