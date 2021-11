Iceta pide al Govern que hable con PSC sobre los Presupuestos ante las "condiciones" de la CUP

El ministro de Cultura y Deporte del Gobierno y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este lunes al Govern que se abra a dialogar con los socialistas catalanes sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2022 ante las "condiciones" que pone la CUP sobre la mesa para aprobarlos."Sigo con preocupación las condiciones que algunos parecen poner para aprobar los Presupuestos en Catalunya. Me gustan los Presupuestos del 'sí', no los Presupuestos del 'no'. Si ni Aeropuerto de El Prat, ni Olimpiadas, ni Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, ¿de qué estamos hablando?", ha cuestionado el ministro, que ha defendido que Catalunya necesita oportunidades, proyectos y estabilidad.Para Iceta, la Generalitat tendría que aprovechar la "suerte" que supone que los socialistas estén dispuestos a hablar sobre las cuentas, una situación que no tiene el Gobierno central para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha precisado.